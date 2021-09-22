BadComedian высмеял Козловского в обзоре фильма «Чернобыль»

Москва, 22 сентября. Знаменитый блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, более известный как BadComedian, выпустил видео, посвященное фильму Данилы Козловского «Чернобыль».

Новый обзор авторства Баженова традиционно появился на его YouTube-канале. Блогер жестко раскритиковал работу Козловского, который не только сыграл главную роль в «Чернобыле», но и выступил как режиссер и продюсер ленты.

По мнению BadComedian, кинокартина паразитирует на судьбах жертв чернобыльской трагедии, а также на популярности сериала HBO, посвященного этим событиям. Кроме того, обозреватель нелестно отозвался о любовной линии персонажа Козловского и девушки, которую сыграла Оксана Акиньшина. События, показанные в ленте, могли происходить где угодно, считает Баженов.

«Ведь Чернобыль здесь — плоская картинка на заднем плане для героя», — отметил блогер.

BadComedian отдельно высмеял самого Козловского, изображавшего, по словам обозревателя, супергероя. Отдельное внимание Баженов уделил невнятной речи актера, слова которого в фильме очень трудно разобрать.

Блогер готовил обзор на ленту «Чернобыль» в течение трех месяцев, пишет «Культуромания». Для обзора BadComedian внимательно изучил материалы о трагедии на ЧАЭС.

Данила Козловский ранее получил награду за фильм «Чернобыль». Актеру и режиссеру присудили премию журнала GQ.