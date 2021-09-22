Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 11:12
11:09
Общество
Сильнейшее землетрясение за последние десятилетия произошло в Австралии
11:07
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как обстоит ситуация с коронавирусом в ряде регионов России
11:05
Происшествия
Полиция задержала более 50 человек по факту массовой перестрелки на АЗС в Евпатории
10:59
Политика
Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики
10:58
Происшествия
Силовики задержали планировавшего застрелить однокурсников красноярского студента
10:56
Армия
NI: заявление России о желании купить Checkmate для ВКС РФ стало неожиданностью
10:56
Экономика
Дефицит твердых сортов пшеницы грозит ростом стоимости макарон
10:54
Общество
BadComedian высмеял Козловского в обзоре фильма «Чернобыль»
10:51
Наука
Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного
10:50
Происшествия
Полиция задержала 58 человек после потасовки в Евпатории 
Все новости

Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 10:51
Наука
Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 22 сентября. Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) выясняют причину смерти Ивана Грозного, изучая его останки при помощи нейтронных методов.

Эксперты планируют определить элементный состав костей при помощи нейтронного активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах. Дополнительно российские ядерщики планируют провести несколько экспериментов.

«Исследовать молекулярный состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах», — сообщила ТАСС пресс-служба ОИЯИ.

Кроме останков Ивана грозного ученые намерены изучить костный материал и частицы зубов двух жен правителя. Полученные результаты помогут определить причину смерти исторических личностей.

Российские физики разработали метод выращивания шарообразных частиц золота. Роспатент зарегистрировал технологию производства драгоценного металла 10 сентября 2021 года.

Британские физики из Университета Бата совершили научное открытие — они обнаружили ранее невидимые гармоники света. Это явление позволит лучше понять взаимодействие между светом и скрученным материалом, ведь именно они лежат в основе нанотехнологий, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного
Иван Грозный ученые нейтронный анализ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru