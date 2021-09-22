Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного

Москва, 22 сентября. Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) выясняют причину смерти Ивана Грозного, изучая его останки при помощи нейтронных методов.

Эксперты планируют определить элементный состав костей при помощи нейтронного активационного анализа и активационного анализа на мгновенных гамма-квантах. Дополнительно российские ядерщики планируют провести несколько экспериментов.

«Исследовать молекулярный состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах», — сообщила ТАСС пресс-служба ОИЯИ.

Кроме останков Ивана грозного ученые намерены изучить костный материал и частицы зубов двух жен правителя. Полученные результаты помогут определить причину смерти исторических личностей.

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