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Производители чипсов столкнулись с нехваткой картофеля
Экономика
Производители чипсов столкнулись с нехваткой картофеля
pxhere.com

Москва, 22 сентября. Жаркое лето и затяжные дожди осенью привели к трудностям со сбором урожая картофеля. Его нехватка на российском рынке может привести к сбоям в поставках чипсов.

О соответствующих рисках предупредила владеющая брендом Lay's компания PepsiCo. Там отметили, что аграрии, занимающиеся выращиванием картофеля, прогнозируют снижение урожайности на 15–20%. На данный момент сельхозпредприятия выполняют обязательства перед переработчиками, пишет «Коммерсантъ».

Производитель чипсов уведомил контрагентов, что перебои с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s возможны в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля в связи с сезонными факторами. Неблагоприятные погодные условия действительно повлияли на объем предложения крупного картофеля, но по итогам года все равно ожидается увеличение сбора, приводит «ФедералПресс» позицию Минсельхоза.

Росрыболовство ранее сообщило, что отечественные предприятия по выращиванию рыб за первую половину 2021 года произвели семги в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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картофель чипсы урожай
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