Специалисты «Калашникова» готовы создать для ВС РФ оружие под патрон 9×21 мм

Москва, 22 сентября. «Калашников» готов создать оружие под патрон калибра 9×21 мм, если подобное предложение поступит от Минобороны РФ. Об этом сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, в настоящее время данный патрон используется для стрельбы из российского пистолета «Удав», который был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, передает РИА Новости.

Уржумцев отметил, что после поступления «Удава» в российские войска и появления первых отзывов, специалисты «Калашникова» могут приступить к разработке автоматического оружия для патрона 9×21 мм по запросу Минобороны РФ.

«Если Минобороны потребуется расширить номенклатуру образцов, которые работают на данном боеприпасе, то, безусловно, «Калашников» готов разработать пистолет-пулемет. Но пока таких запросов от госзаказчика не поступало», — сказал генконструктор.

Уржумцев добавил, что в настоящее время концерн испытывает новый ручной пулемет РПЛ-20. Оружие разработано под патрон калибра 5,45×39 мм. Кроме того, «Калашников» занимается созданием стрелкового комплекса, работа которого основана на нейросети, передает RT.