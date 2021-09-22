Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 11:11
11:09
Общество
Сильнейшее землетрясение за последние десятилетия произошло в Австралии
11:07
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как обстоит ситуация с коронавирусом в ряде регионов России
11:05
Происшествия
Полиция задержала более 50 человек по факту массовой перестрелки на АЗС в Евпатории
10:59
Политика
Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики
10:58
Происшествия
Силовики задержали планировавшего застрелить однокурсников красноярского студента
10:56
Армия
NI: заявление России о желании купить Checkmate для ВКС РФ стало неожиданностью
10:56
Экономика
Дефицит твердых сортов пшеницы грозит ростом стоимости макарон
10:54
Общество
BadComedian высмеял Козловского в обзоре фильма «Чернобыль»
10:51
Наука
Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного
10:50
Происшествия
Полиция задержала 58 человек после потасовки в Евпатории 
Все новости

Курс доллара снизился после начала торгов Московской биржи

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 10:37
Экономика
Курс доллара снизился после начала торгов Московской биржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 сентября. Американская валюта продемонстрировала снижение по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи утром 22 сентября.

Курс доллара достиг уровня 73,04 рубля, и это на четыре копейки меньше, чем при закрытии предыдущих торгов. Котировки евро также снизились — до 85,61 рубля. Корректировка составила две копейки.

Потенциально опасностью для рубля может стать нестабильность нефтяных цен. Если черное золото будет дешеветь, доллар получит дополнительную поддержку. Последние тенденции на мировых рынках нефти и золота, которые могут повлиять на курс валют, рассматриваются в материале ФАН.

Экономист Борис Хейфец ранее усомнился в том, что доллар вновь когда-нибудь будет стоить 30 рублей. Главная цель добиться стабильности валютного курса, избегать резких колебаний, приводит его мнение INFOX.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Курс доллара снизился после начала торгов Московской биржи
доллар рубль евро валюта курс рубля курс доллара курс евро мосбиржа биржевые торги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru