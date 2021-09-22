Курс доллара снизился после начала торгов Московской биржи

Москва, 22 сентября. Американская валюта продемонстрировала снижение по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи утром 22 сентября.

Курс доллара достиг уровня 73,04 рубля, и это на четыре копейки меньше, чем при закрытии предыдущих торгов. Котировки евро также снизились — до 85,61 рубля. Корректировка составила две копейки.

Потенциально опасностью для рубля может стать нестабильность нефтяных цен. Если черное золото будет дешеветь, доллар получит дополнительную поддержку. Последние тенденции на мировых рынках нефти и золота, которые могут повлиять на курс валют, рассматриваются в материале ФАН.

Экономист Борис Хейфец ранее усомнился в том, что доллар вновь когда-нибудь будет стоить 30 рублей. Главная цель добиться стабильности валютного курса, избегать резких колебаний, приводит его мнение INFOX.