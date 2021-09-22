Матвиенко заявила об устойчивости избирательной системы России

Москва, 22 сентября. Предварительные итоги выборов в Госдуму демонстрируют устойчивость политической и избирательной систем России. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выступила на первом заседании палаты в рамках осенней сессии. Сенатор обратила внимание и на дееспособность перечисленных сфер.

«Также показали уверенную поддержку гражданами курса президента на развитие страны, социального поворота в политике государства», — добавила Валентина Матвиенко.

Выборы в российский парламент прошли с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали за депутатов Госдумы восьмого созыва. Первое место получила партия «Единая Россия».