Захарова: США нанесли сильнейший удар по Франции с помощью контракта AUKUS

Москва, 22 сентября. Формирование союза США, Британии и Австралии шокировало членов НАТО и унизило Францию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, заключение военного контракта AUKUS стало неожиданностью не для противников Вашингтона, а для его союзников, в частности для членов Североатлантического альянса.

«Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком», — отметила Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что американцы не просто морально унизили французов. Белый дом забрал у Парижа многомиллиардный контракт, что стало сильнейшим ударом по Франции.

Журналист Дмитрий де Кошко ранее оценил скандал между Францией и Австралией. По его словам, не стоит удивляться отношению Вашингтона к своим «союзникам».