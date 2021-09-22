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Эфир: Почему возникают и чем заканчиваются конфликты между врачами и пациентами
Общество
Эфир: Почему возникают и чем заканчиваются конфликты между врачами и пациентами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В среду, 22 сентября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг юриста, председателя комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия» Алены Барсовой.

Мало кто из врачей сумел избежать на работе конфликтных ситуаций. Согласно опросам, только у 6% российских медиков никогда не было ссор с пациентами. Все остальные — были либо объектами нападения, либо зачинщиками конфликта с посетителями.

Специалисты утверждают, что в России нет цивилизованных инструментов решения таких ситуаций. Система, которая действует в стране, в первую очередь нацелена на защиту медучреждений и госорганов, экспертиза — либо неграмотна, либо ангажирована. Поэтому в случае гибели людей зачастую вместо поиска виновных пытаются найти крайних.

Как решать конфликты между врачами и пациентами?

Почему правоохранительные структуры редко вмешиваются в ситуацию?

Как научить водителей пропускать скорую помощь?

Нужно ли выделять врачей в отдельную категорию и защищать законом отдельно от прочих граждан?

Какова доля врачебных ошибок в России? Кто платит за ошибки врачей — сам врач, учреждение или государство?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Алена Барсова.

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врачи медицина здравоохранение алена барсова
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