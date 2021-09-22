Белых не целовался с экранной женой из «Сватов» из-за искры между ними

Москва, 22 сентября. Актер Даниил Белых объяснил, почему не целовался с актрисой Инной Королевой, которая стала его экранной женой в популярном сериале «Сваты».

Тему поцелуев главных героев поднял телеведущий Борис Корчевников в эфире одного из прошлых выпусков своего шоу «Судьба человека». Отрывок его беседы с Белых появился на одной из фанатских страничек «Сватов» в Instagram.

«Я смотрю на вас с вашей экранной супругой в этом фильме. Вы с ней почему не целуетесь ни разу в кино?» — спросил Корчевников. «Честно говоря, между нами такая искра проходит, потому что она в моем вкусе, и искра настолько была какая-то мощная, что... ну это эротика», — ответил актер.

Белых изобразил легкий поцелуй, дав понять, что у него с партнершей по «Сватам» такой не получился бы. По словам актера, между ним и Королевой была слишком большая страсть.

Даниил Белых не первый актер «Сватов», который говорит о чувствах к коллеге по сериалу. Например, Татьяна Кравченко признавалась, что была без ума от Федора Добронравова, изображавшего ее экранного мужа.

Поклонники «Сватов» с нетерпением ждут выхода седьмого сезона, работа над которым затянулась на много лет из-за целого ряда проблем. На данный момент съемки финальных серий завершены. По словам Добронравова, сезон может выйти в конце этой осени.