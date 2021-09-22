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Минобороны Венесуэлы пожаловалось на нарушение воздушных границ беспилотником ВВС Колумбии

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 10:25
Армия
Минобороны Венесуэлы пожаловалось на нарушение воздушных границ беспилотником ВВС Колумбии
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Каракас, 22 сентября. Минобороны Венесуэлы сообщило, что беспилотник ВВС Колумбии нарушил воздушное пространство в штате Сулия. Инцидент произошел на фоне визита в Колумбию адмирала ВС США.

По данным ведомства, дистанционно пилотируемый самолет засекли системы слежения над муниципалитетом Хесус Мария Семпрум. Власти Венесуэлы считают, что инцидент был спланированной акцией и представляет угрозу для безопасности страны.

«Полет военной техники, используемой для миссий воздушной разведки, безусловно, не был вынужденным или случайным, поскольку произошел во время нахождения в Колумбии главы Южного командования Вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера», — подчеркнули в ведомстве.

Каракас уверен, что провокация со стороны колумбийских войск была направлена на срыв диалога, который идет в Мексике по вопросам мира и единства венесуэльского народа. В августе правительство и оппозиция Венесуэлы сели за стол переговоров, диалог был запущен в Мексике, а посредником выступила Норвегия. В ходе первого раунда переговоров стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании и готовности к диалогу. Второй раунд переговоров назначен на 24 сентября.

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