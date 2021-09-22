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Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:10
Политика
Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В среду, 22 сентября, с 11:00 в эфире медиацентра «Патриот» обсуждают взаимоотношения балтийской тройки: Литвы, Латвии и Эстонии.

Прибалтика 22 сентября в едином порыве отмечает так называемый Балтийский день единства. Эта дата стала праздничной в Литве, Латвии и Эстонии в память о небольшом сражении, в ходе которого около местности Сауле на возвращающихся из похода крестоносцев напали жемайты и земгалы. Нападение было внезапным, а рыцари были уставшими, поэтому жемайты и земгалы победили. Впрочем, новый праздник среди жителей Прибалтики популярностью не пользуется, ведь единства среди этих стран нет.

Что объединяет Прибалтику кроме НАТО и русофобии?

Чем различаются Литва, Латвия и Эстония?

Насколько важно значение дотаций ЕС для экономики этих стран? Что случится, когда эти дотации перестанут выделять?

Насколько важен для Прибалтики транзит из России и Белоруссии, что с ним сейчас?

Как в Прибалтике относятся к мигрантам, почему строятся стены по границам этих государств? Какова ситуация с демографией?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают:

  • Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews;
  • Александр Гапоненко, латвийский общественный деятель, правозащитник, экономист, активный борец за права русскоязычных в Латвии, один из организаторов общества «За родной язык!»;
  • Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». 

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