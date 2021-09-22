Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики

В среду, 22 сентября, с 11:00 в эфире медиацентра «Патриот» обсуждают взаимоотношения балтийской тройки: Литвы, Латвии и Эстонии.
Прибалтика 22 сентября в едином порыве отмечает так называемый Балтийский день единства. Эта дата стала праздничной в Литве, Латвии и Эстонии в память о небольшом сражении, в ходе которого около местности Сауле на возвращающихся из похода крестоносцев напали жемайты и земгалы. Нападение было внезапным, а рыцари были уставшими, поэтому жемайты и земгалы победили. Впрочем, новый праздник среди жителей Прибалтики популярностью не пользуется, ведь единства среди этих стран нет.
Что объединяет Прибалтику кроме НАТО и русофобии?
Чем различаются Литва, Латвия и Эстония?
Насколько важно значение дотаций ЕС для экономики этих стран? Что случится, когда эти дотации перестанут выделять?
Насколько важен для Прибалтики транзит из России и Белоруссии, что с ним сейчас?
Как в Прибалтике относятся к мигрантам, почему строятся стены по границам этих государств? Какова ситуация с демографией?
На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают:
- Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews;
- Александр Гапоненко, латвийский общественный деятель, правозащитник, экономист, активный борец за права русскоязычных в Латвии, один из организаторов общества «За родной язык!»;
- Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».