Брэд Питт подал новый иск к Анджелине Джоли из-за поместья Chateau Miraval во Франции

Вашингтон, 22 сентября. Актер Брэд Питт подал новый иск против бывшей супруги Анджелины Джоли из-за их общей недвижимости во Франции. Стоимость поместья Chateau Miraval превышает 60 миллионов долларов.

Звезда Голливуда считает, что актриса уже не первый год создает ему препятствия для распоряжения долей имущества. Анджелина Джоли хочет продать 40% акций на эту недвижимость. При этом с интересами Питта она не считается, пишет Daily Mail.

«Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера», — говорится в исковом заявлении.

В окружении Брэда Питта сообщили, что такой поступок звезды «Лары Крофт» шокировал актера. По словам инсайдеров, он назвал бывшую жену мстительной особой, пишет «Вечерняя Москва».

Брэд Питт и Анджелина Джоли связали себя узами брака во французском поместье Chateau Miraval. Спустя два года после свадьбы, в 2016 году, пара объявила о расставании. Официально брак был расторгнут в апреле 2019 года. Уже на протяжении двух лет между супругами идут судебные баталии, в том числе из-за опеки над детьми.