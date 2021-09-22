Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание Крыма Турцией

Киев, 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за непризнание Крыма частью России.

Турция не признает Крым российским регионом, в связи с чем Зеленский выразил благодарность Эрдогану. Также украинский лидер отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и необходимость двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Крым стал регионом России в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

Ранее Эрдоган заявил о важности сохранения целостности Украины. Турецкий лидер выразил поддержку Киеву на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.