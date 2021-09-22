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Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание Крыма Турцией

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 10:47
Политика
Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание Крыма Турцией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за непризнание Крыма частью России.

Турция не признает Крым российским регионом, в связи с чем Зеленский выразил благодарность Эрдогану. Также украинский лидер отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и необходимость двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Крым стал регионом России в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

Ранее Эрдоган заявил о важности сохранения целостности Украины. Турецкий лидер выразил поддержку Киеву на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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Все новости / Политика / Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание Крыма Турцией
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