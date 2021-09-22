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Кабмин направил 5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям ДФО

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 10:08
Экономика
Кабмин направил 5 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям ДФО
ФБА «Экономика сегодня»

Чита, 22 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи жителям Забайкалья и Еврейской автономной области (ЕАО).

Правительство работает над поддержкой дальневосточных регионов России, которые понесли убытки от паводков в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Очередной транш из резервного фонда получит Забайкальский край. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении.

Около 4,3 миллиарда рублей будет направлено на выплаты местным жителям, которые остались без жилья из-за стихийного бедствия. Порядка 350 миллионов рублей пойдут на ремонт и восстановление домов, поврежденных паводками.

Премьер-министр России ранее объявлял о выделении более чем 18 миллионов рублей для поддержки семей погибших в результате трагедии в Перми.

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