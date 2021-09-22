Певица Рианна похвасталась фигурой в полупрозрачном платье без белья

Лос-Анджелес, 22 сентября. Популярная американская певица барбадосского происхождения Рианна порадовала поклонников новыми снимками. Знаменитость сфотографировалась в смелом наряде без белья.

Мировая звезда похвасталась фигурой перед подписчиками своей страницы в Instagram. Исполнительница хита Umbrella опубликовала три снимка, на которых она позирует в ультракоротком мини-платье из серебристой, полупрозрачной ткани. При этом Рианна не надела бюстгальтер, что придало снимкам еще больше пикантности.

Певица показала поклонникам разные ракурсы, продемонстрировав также оголенную спину. Большинство фанатов знаменитости пришли в восторг от ее новых фото.

«Такая горячая!»; «Очень обворожительна!»; «Королева»; «Выходи за меня замуж», — написали восхищенные комментаторы.

Рианна не в первый раз радует поклонников смелыми снимками. Например, недавно она запечатлелась в нижнем белье у бассейна и удивила фанатов демонстрацией необычного комбинезона собственного бренда.