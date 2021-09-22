Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 11:10
11:09
Общество
Сильнейшее землетрясение за последние десятилетия произошло в Австралии
11:07
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как обстоит ситуация с коронавирусом в ряде регионов России
11:05
Происшествия
Полиция задержала более 50 человек по факту массовой перестрелки на АЗС в Евпатории
10:59
Политика
Эфир: Что общего у Литвы, Латвии и Эстонии кроме НАТО и антироссийской политики
10:58
Происшествия
Силовики задержали планировавшего застрелить однокурсников красноярского студента
10:56
Армия
NI: заявление России о желании купить Checkmate для ВКС РФ стало неожиданностью
10:56
Экономика
Дефицит твердых сортов пшеницы грозит ростом стоимости макарон
10:54
Общество
BadComedian высмеял Козловского в обзоре фильма «Чернобыль»
10:51
Наука
Нейтронные методы исследования костей помогут выяснить причину смерти Ивана Грозного
10:50
Происшествия
Полиция задержала 58 человек после потасовки в Евпатории 
Все новости

Российские инспекторы проводят оценку военного объекта Вооруженных сил Словакии
Армия
Российские инспекторы проводят оценку военного объекта Вооруженных сил Словакии
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 22 сентября. Российские инспекторы прибыли на военный объект в Словакии, где проведут проверку в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Специалисты посетят военный объект, где им будет предоставлена информация о численности личного состава, а также об основных системах вооружения и техники.

«Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Словацкой Республики. Посещение по оценке будет проводиться 22 сентября», — сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России, принимавшие участие в стратегических учениях «Запад-2021», покинули территорию Белоруссии и отправились в места постоянной дислокации. По словам замглавы Генштаба ВС РФ Сергея Истракова, российско-белорусские учения показали сплоченность штабов и полную совместимость средств и органов управления РФ и Белоруссии, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские инспекторы проводят оценку военного объекта Вооруженных сил Словакии
россия словакия проверка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru