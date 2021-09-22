Российские инспекторы проводят оценку военного объекта Вооруженных сил Словакии

Москва, 22 сентября. Российские инспекторы прибыли на военный объект в Словакии, где проведут проверку в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Специалисты посетят военный объект, где им будет предоставлена информация о численности личного состава, а также об основных системах вооружения и техники.

«Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Словацкой Республики. Посещение по оценке будет проводиться 22 сентября», — сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России, принимавшие участие в стратегических учениях «Запад-2021», покинули территорию Белоруссии и отправились в места постоянной дислокации. По словам замглавы Генштаба ВС РФ Сергея Истракова, российско-белорусские учения показали сплоченность штабов и полную совместимость средств и органов управления РФ и Белоруссии, передает RT.