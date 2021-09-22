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Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
Экономика
Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
Федеральное агентство новостей  / 

Транспортная инфраструктура является одним из главных факторов для экономического развития Санкт-Петербурга. Об этом ФАН рассказал независимый аналитик, социолог Алексей Филиппов.

Изменения в транспортной инфраструктуре

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о грядущих изменениях в транспортной системе Северной столицы. В первую очередь градоначальник призвал перевозчиков обновить подвижной состав. Город будет переходить на новую модель транспортного обслуживания.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Смольного, в городе постепенно будут появляться новые дороги и развязки. Их буду строить при взаимодействии исполнительной власти с депутатами Госдумы и законодательных собраний Петербурга и Ленобласти.

Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
 / Невские Новости

Александр Беглов отметил первоочередность безопасности в реализации такого рода проектов. Особое внимание уделят общественному транспорту города, также его сделают экологичным.

В рамках вложения в человеческий капитал

Как отметил Алексей Филиппов, Александр Беглов активно вкладывает в человеческий капитал. Для реализации этого проекта необходимо серьезно модернизировать и усовершенствовать существующую транспортную инфраструктуру. Сюда также можно отнести и строительство КАД-2, ускоренное строительство новых станций и линий метрополитена с выходом за пределы городской черты, создание сквозных высокосортных железнодорожных магистралей и так далее.

«Развитие городской транспортной инфраструктуры — одно из приоритетов Александра Беглова. Транспортная инфраструктура входит в число главных факторов для решения задач экономического развития как Санкт-Петербурга, так и всей страны в целом. Пример Северной столицы должен стать стимулом для других субъектов страны», — заключил Алексей Филиппов.

В Санкт-Петербурге в этом году планируется открыть рабочее движение на шести дорожных объектах. Пять объектов строится в рамках адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета, а шестой — в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством.

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россия транспорт беглов
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