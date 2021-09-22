Депутат Юрий Гемпель ответил на заявление Эрдогана о соблюдении прав крымских татар

Симферополь, 22 сентября. Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму может дорого обойтись Анкаре, сообщил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Выступая в ходе Генассамблеи ООН, лидер Турции напомнил о важности сохранения территориальной целостности украинского государства. В своей речи президент упомянул полуостров и призвал активнее защищать права крымских татар.

«Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», — отметил Гемпель, комментируя недружественное заявление Анкары.

Парламентарий подчеркнул, что турецкая сторона в очередной раз наступает на одни и те же грабли.

Жители Крымского полуострова провели законный референдум для воссоединения с Российской Федерацией в 2014 году. Население региона было против политики киевского режима, который установился на Украине путем государственного переворота.