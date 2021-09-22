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Марина Федункив призналась, что итальянский муж напоминает ей отца
Шоу-бизнес
Марина Федункив призналась, что итальянский муж напоминает ей отца
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 22 сентября. Звезда шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив рассказала, как ей живется в браке с молодым мужем-итальянцем Стефано Маджи.

В августе артистка отметила сразу два важных события — 50-летие и свадьбу с супругом. Федункив впервые официально вступила в брак. Кроме того, актриса выпустила свою автобиографию, презентация которой прошла в одном из торговых центров Москвы. Во время мероприятия она поделилась деталями отношений с Маджи.

«Как хорошо, что под старость я поняла, что мне важно: эмоции должны быть только в постели. Все! Больше никаких эмоций», — цитирует знаменитость WomanHit.ru.

По словам артистки, в паре ее отца и матери все было точно так же, хотя они оба импульсивные люди. Если бы отец звезды «Реальных пацанов» не был музыкантом и не находился в постоянных разъездах, ему было бы тяжело прожить с женой, считает актриса.

«Но в доброте, порядочности и мягкости муж очень напоминает моего отца», — призналась Федункив.

Знаменитость также призвала не ставить на себе крест, поскольку, как она утверждает, все возможно. Актриса подчеркнула, что научилась быть слабой, хотя ей пришлось идти к этому очень долго, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Марина Федункив призналась, что не хотела отмечать свою свадьбу. Устроить пышное торжество артистку убедил ее продюсер.

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