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Встреча США и Франции на площадке Генассамблеи ООН была отменена
Политика
Встреча США и Франции на площадке Генассамблеи ООН была отменена
pixabay.com

Нью-Йорк, 22 сентября. Встреча лидеров Франции, Германии, Соединенных Штатов и Великобритании в рамках Генассамблеи ООН была отменена из-за проблем с графиком мероприятий.

Об этом сообщили журналисты американского издания The Hill, ссылаясь на заявление представителя внешнеполитического ведомства США.

Как стало известно ранее, Вашингтон поспособствовал разрыву военного контракта между Австралией и Францией на поставку подводных лодок. Теперь вооружение будут предоставлять Британия и США.

Главы МИД стран Евросоюза уже поддержали Париж в инциденте с подлодками. Дипломаты выразили солидарность с Францией по отношению к Соединенным Штатам.

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