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«Этот день в истории». Что произошло 22 сентября, праздники, факты, люди
Общество

«Город как пространство для людей, пространство для жизни». 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В некоторых городах стоимость проезда в городском общественном транспорте сегодня в два раза ниже. Заядлых автомобилистов призывают на один день отказаться от личного транспорта и пересесть на автобус, метро или велосипед.

Кроме того, по всему миру сегодня отмечают День хоббитов. Праздник приурочен к общему дню рождения знаменитых литературных персонажей — Бильбо и Фродо Бэггинсов. В этот день фанаты творчества Дж. Р. Р. Толкина устраивают костюмированные пикники на природе. Так они чествуют славные традиции выдуманной деревни хоббитов — Шира.

Однако 22 сентября отмечен и более серьезным поводом. Сегодня празднуется Всемирный день носорога. Экологи призывают человечество обратить внимание на проблему вымирания этих гигантов. На грани исчезновения они оказались из-за охотников за рогом носорога, который обладает неподтвержденными целебными свойствами. Тем не менее, стоимость килограмма порошка из него на черном рынке достигает $ 65 000. 

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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праздники экология история природа носороги этот день в истории
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