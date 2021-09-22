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Два эшелона с военными возвращаются из Белоруссии после учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 09:26
Армия
Два эшелона с военными возвращаются из Белоруссии после учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 сентября. Два эшелона с российскими военнослужащими и техникой отправились из Белоруссии в Россию после учений «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение последних 24 часов в Россию были направлены еще два эшелона с военными, которые доставят более 80 единиц техники и личный состав.

«В течении суток с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию отправлены еще два воинских эшелона», — говорится в сообщении.

Российско-белорусские учения с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники проходили на территории двух стран с 10 по 16 сентября. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу 13 сентября побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за основным этапом маневров «Запад-2021».

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