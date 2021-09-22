Приложение для мигрантов России: зачем нам работники из-за рубежа

Согласно официальным данным, в России в 2021 году зарегистрировано 6,5 млн мигрантов, прибывших к нам из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Украины. Какие угрозы несут нашей стране миллионы мигрантов, насколько полезен их вклад в экономику страны?

Зачем нужно мобильное приложение для мигрантов и почему их нужно выделять из общей массы наемных рабочих? Может ли экономика России обойтись без мигрантов? Почему россияне жалуются на отсутствие работы, но не занимают вакансии, которые предлагает местный бизнес? Почему мигранты позволяют себе массовые драки, почему их сразу не высылают за совершение административных проступков? Какова доля тяжких преступлений, совершаемых мигрантами?

Эфир пройдет в среду, 22 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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