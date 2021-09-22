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ВС РФ пополнятся большим числом военнослужащих по контракту до 2024 года
Армия
ВС РФ пополнятся большим числом военнослужащих по контракту до 2024 года
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 22 сентября. Количество военнослужащих по контракту в составе ВС РФ будет увеличено, соответствующие расходы запланированы в федеральном бюджете.

Россия заложила на ближайшие несколько лет 73 млрд рублей. Информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета 2022-2024 годы. Среди статей в разделе «Национальная оборона» содержатся следующие показатели: в 2022 году планируется затратить 28 443 млн рублей, в 2023 году более чем на 44 405 млн рублей, 2024 свыше 1 794 млн рублей.

В 2020 году количество солдат и офицеров, служащих на контрактной основе значительно возросло, рассказывал министр обороны России Сергей Шойгу. Число контрактников превысило число призывников, уточнял глава военного ведомства. По контракту служат старшины, сержанты, бойцы специальных подразделений, морской пехоты, батальонные тактические отряды, экипажи сложной техники. Однако Минобороны РФ не рассматривает вариант полного отказа от системы срочной службы.

В МО РФ ранее сообщили об успешном формировании третьего десантно-штурмового полка в составе Псковской дивизии ВДВ. Полный штат был собран на 1 сентября 2021 года, полк был восстановлен 1 декабря 2018 года.

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