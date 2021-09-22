Только у 6% российских врачей никогда не было конфликтов с пациентами, все остальные либо были объектами нападения, либо сами конфликтовали с пациентами. Специалисты утверждают, что в России нет цивилизованных инструментов решения конфликтов между врачом и пациентом: существующая система направлена на защиту интересов медучреждений и госорганов, экспертиза либо неграмотна, либо ангажирована, а в случае гибели людей зачастую вместо поиска виновных пытаются найти крайних.

Как решать конфликты между врачами и пациентами? Почему правоохранительные структуры редко вмешиваются в ситуацию? Научились ли водители пропускать скорую помощь? Нужно ли выделять врачей в отдельную категорию и защищать законом отдельно от прочих граждан? Какова доля врачебных ошибок в России? Кто платит за ошибки врачей — сам врач, учреждение или государство?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит юрист, председатель комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия» Алена Барсова.

Брифинг состоится в среду, 22 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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