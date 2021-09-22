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Экс-биатлонист Тихонов окрестил Дзюбу предателем родины после отказа играть за сборную

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 09:06
Спорт
Экс-биатлонист Тихонов окрестил Дзюбу предателем родины после отказа играть за сборную
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК Зенит

Москва, 22 сентября. Игрок «Зенита» Артем Дзюба предал страну после отказа выступать за сборную России по футболу. Такое мнение выразил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

По его мнению, критика в адрес бывшего капитана национальной команды вполне обоснована. Экс-биатлонист уверен, что поступок футболиста не соответствует статусу игрока, защищающего цвета сборной. Тихонов также призвал наказать нападающего «Зенита» «по полной программе».

«Предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют», — заявил он в беседе с изданием Sport24.

Артем Дзюба был вызван в расположение национальной команды, но отказался от предложения, мотивировав решение неспособностью отвечать уровню игрока национальной команды на данный момент. Он подчеркнул, что не намерен прекращать выступление в российской команде и собирается вернуться как только наберет достаточно игровых кондиций.

Телеведущий Иван Ургант не упустил возможность иронично прокомментировать отказ Дзюбы от выступлений за сборную России. По его словам, футболист «сделал ручкой».

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Александр Тихонов футбол Артем Дзюба сборная россии
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