Москва, 22 сентября. Игрок «Зенита» Артем Дзюба предал страну после отказа выступать за сборную России по футболу. Такое мнение выразил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

По его мнению, критика в адрес бывшего капитана национальной команды вполне обоснована. Экс-биатлонист уверен, что поступок футболиста не соответствует статусу игрока, защищающего цвета сборной. Тихонов также призвал наказать нападающего «Зенита» «по полной программе».

«Предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют», — заявил он в беседе с изданием Sport24.

Артем Дзюба был вызван в расположение национальной команды, но отказался от предложения, мотивировав решение неспособностью отвечать уровню игрока национальной команды на данный момент. Он подчеркнул, что не намерен прекращать выступление в российской команде и собирается вернуться как только наберет достаточно игровых кондиций.

Телеведущий Иван Ургант не упустил возможность иронично прокомментировать отказ Дзюбы от выступлений за сборную России. По его словам, футболист «сделал ручкой».