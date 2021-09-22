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«Чек Индекс»: объем продаж антисептиков увеличился на 53% в России

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 09:01
Экономика
«Чек Индекс»: объем продаж антисептиков увеличился на 53% в России
Невские Новости

Москва, 22 сентября. Спрос на антисептики увеличился на более чем половину от показателя прошлого года, сообщили в аналитической компании «Чек Индекс».

Для подобного вывода было обработано 44 миллиона чеков, пробитых на онлайн-кассах в стране. Значительно возросший спрос на средства обработки рук эксперты связывают с покупками санитайзеров оптом домохозяйствами и офисами. Большие партии помогают им экономить как время, так и средства, а также избавлять себя от риска не найти антисептика под рукой в нужный момент, передают «Известия».

Вместе с тем эксперты «Чек Индекса» отмечают снижение спроса на одноразовые маски. По сравнению с прошлым годом продажи упали на 19%, несмотря на то, что ограничения на фоне пандемии не были окончательно отменены.

Возможность заработка на антисептиках увеличивает количество недобросовестных продавцов. Так, производитель санитайзера добавлял в состав средства метан, что привело к смерти восьми человек.

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спрос антисептик санитайзер
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