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Что объединяет Прибалтику, кроме антироссийской политики, обсудят в «Патриоте»
Общество
Что объединяет Прибалтику, кроме антироссийской политики, обсудят в «Патриоте»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Литва, Латвия и Эстония 22 сентября отмечают так называемый Балтийский день единства в память о небольшом сражении, в ходе которого около местности Сауле на возвращающихся из похода крестоносцев напали жемайты и земгалы. Нападение было внезапным, а рыцари были уставшими, поэтому жемайты и земгалы победили. Впрочем, новый праздник не пользуется популярностью в Прибалтике, потому что никакого единства среди этих стран нет.

Что объединяет Прибалтику, кроме НАТО и русофобии? Чем различаются Литва, Латвия и Эстония? Насколько важно значение дотаций ЕС для экономики этих стран, что случится, когда эти дотации перестанут выделять? Насколько важен для Прибалтики транзит из России и Белоруссии, что с ним сейчас? Как в Прибалтике относятся к мигрантам, почему сейчас строятся стены по границам этих государств? Какова ситуация с демографией?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

  • Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews;
  • Александр Гапоненко, латвийский общественный деятель, правозащитник, экономист, публицист, активный борец за права русскоязычных в Латвии, один из организаторов общества «За родной язык!»;
  • Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Эфир состоится в среду, 22 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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