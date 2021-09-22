Инвестиции в будущее: где баланс между риском и доходностью

Риск — неотъемлемая часть процесса инвестирования. Перед инвестором стоит вопрос не как избежать новых рисков, а как эффективно уравновешивать уже существующие и потенциальную доходность. Об этом ФАН рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

«В обывательском представлении риск — это что-то плохое. Риски, сопряженные с инвестициями, — это возможность не приумножить, а потерять средства, которые были вложены в тот или иной актив. Именно с этим связано базовое, наиболее примитивное восприятие самого термина "риск" — нечто негативное, чего следует избегать», — пояснил Сергей Ордин.

Риски и доходность

Тем не менее риск — это неотъемлемый компонент инвестирования. Любой инвестиционный актив, будь то акции, облигации, доли в паевых фондах или даже криптовалюты, сопряжен с риском. Обратная его сторона — это простой принцип: чем выше риск, тем выше и потенциальная доходность. Задача инвестора — не страшиться и пытаться избежать любым способом риска, а нащупать баланс, при котором возможные риски уравновешены потенциальной доходностью.

«Главная проблема кроется в том, что универсальной формулы для поиска этого баланса не существует. Любому человеку, который делает свой первый шаг в инвестициях, предстоит определить свой собственный баланс риска и доходности. Две основные переменные в этом уравнении — индивидуальный уровень терпимости конкретного инвестора к риску, или риск-толерантность, и диверсификация», — добавил Сергей Ордин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он заметил, что уровень терпимости к риску во многом зависит от целей, которые преследует инвестор. Сохранить — или приумножить? Избежать обесценивания — или получить доход? Это отправная точка для создания правильной финансовой стратегии. Если задача инвестора — просто сохранить активы, не дав им обесцениться со временем под гнетом инфляции, то и объекты для инвестиций ему следует выбирать соответствующие — с низким уровнем риска, такие как наиболее стабильные мировые валюты или облигации. Но если главная цель — приумножить, то такая финансовая стратегия явно окажется провальной.

«Разумным подходом станет предварительная работа инвестора с самим собой, в ходе которой он ответит себе, какую цель он преследует, какую доходность хочет увидеть и на какой риск готов пойти ради возможного получения такой доходности», — рассказал Сергей Ордин.

Яйца в разных корзинках

Аналитик напомнил, что диверсификация с учетом уровня риск-толерантности — это краеугольный камень инвестиционного процесса. Нередко новички на рынке вкладывают все средства в несколько или только один актив, а потом в панике распродают их, если их цена идет вниз.

«Чтобы такая ситуация не произошла, важно помнить, что главная задача — не найти ту самую золотую жилу, а уравновесить вероятность убытков и доходности на определенном горизонте планирования. Это поможет избежать и панической распродажи активов, если они дешевеют, и сохранить общую стоимость инвестпортфеля, внутри которого всегда будут активы, которые упали в цене, и активы, которые, наоборот, выросли. "Большие убытки почти всегда вызваны попытками получить слишком много, принимая слишком большой риск»", — говорил легендарный американский инвестиционный консультант Чарльз Эллис», — добавил Сергей Ордин.

Он напомнил, что взлеты и падения рынка — это неотъемлемая часть инвестирования. В портфель необходимо включить активы и с низким риском, такие как мировые валюты и облигации, и со средним — акции торгуемых на бирже фондов, и с высоким — акции отдельных компаний. К высокорисковым, но не менее заслуживающим внимания относятся и криптовалюты, а также различные криптовалютные деривативы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ордин добавил, что самые частые ошибки инвесторов, помимо вложений в один актив всех средств, так или иначе связаны с их неспособностью оценить риски, свою терпимость к ним и построить сбалансированный портфель.

«Инвестор либо выбирает исключительно надежные, но малодоходные активы, либо покупает в кредит биткоины, поддавшись массовой истерии, а потом в шоке смотрит на его волатильные виражи», — говорит Ордин.

Он подчеркивает, что сами активы ни плохие ни хорошие — они просто разные. И даже самые высокорисковые активы, такие как криптовалюты, можно грамотно включить в инвестпортфель, сбалансировав менее рисковыми или воспользовавшись такими инструментами, как стейкинг — механизм приумножения уже имеющихся у пользователя монет просто за счет их владения на криптокошельке, аналог банковского депозита, но в мире криптофинансов.