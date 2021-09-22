Карпин раскрыл детали разговора с Дзюбой после отказа футболиста играть за сборную России

Москва, 22 сентября. Форвард Артем Дзюба заявил, что находится не в лучшей форме и решил на данный момент сосредоточиться на игре в «Зените». Такое заявление сделал тренер сборной РФ Валерий Карпин.

Наставник поделился деталями диалога с футболистом после того, как тот отказался принимать участие в октябрьских играх отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 за национальную команду. По словам Карпина, Дзюба решил «не занимать чье-то место в составе», поскольку посчитал это неправильным. Также футболист подчеркнул, что своим решением он не приостанавливает карьеру в сборной России.

«Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную», — передает «Матч ТВ» заявление Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сообщал о готовности вновь вызвать Артема Дзюбу в расположение национальной команды. Карпин пояснил, что если форвард наберет оптимальную форму к ноябрьским играм, то будет снова приглашен в сборную России.