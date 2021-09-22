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Украина подтвердила готовность к началу консультаций по «Северному потоку — 2»
Политика
Украина подтвердила готовность к началу консультаций по «Северному потоку — 2»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 сентября. Власти Украины готовы приступить к официальным консультациям по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского.

Украинский президент Зеленский в минувший понедельник прилетел в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Там он провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из ключевых тем их переговоров стала энергобезопасность Европы, которой якобы угрожает российский газопровод.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по «Северному потоку — 2», — отметили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи Зеленский и Урсула фон дер Ляйен затронули тему подготовки саммита между Украиной и Евросоюзом. Последний должен начаться 12 октября.

Во время своего нахождения в США Зеленский планирует поднять «крымский вопрос». Соответствующую тему он намерен обсудить в заседания Генассамблеи ООН.

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