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Петербургский метрополитен сообщил об аварии на «фиолетовой» ветке

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 08:36
Происшествия
Петербургский метрополитен сообщил об аварии на «фиолетовой» ветке
Невские Новости  /  Елена Третьякова

Санкт-Петербург, 22 сентября. Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метрополитена по состоянию на 08:00 по московскому времени было затруднено из-за неисправного состава.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Комендантский проспект и Старая Деревня. Из-за неисправности движение поездов по «фиолетовой» ветке петербургского метрополитена временно осуществлялось от станции Шушары до Старой Деревни, сообщил Telegram-канал «Метро Петербурга».

Последствия небольшой аварии были оперативно ликвидированы. Уже в 08:13 работа метрополитена была возобновлена в штатном режиме.

«В 8:13 Неисправный состав убран, движение возобновили», — говорится в Telegram-канале.

Недавно власти Северной столицы сообщили о готовности финансировать модернизацию метрополитена. По словам вице-губернатора города Эдуарда Батанова, на работы в 2022 году выделена сумма в размере 28 миллиардов рублей.

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