Юрист Уваров: кафе имеет право отказать посетителю в доступе к туалету

Москва, 22 сентября. Кафе и рестораны не обязаны пускать в туалет при заведении абсолютно всех людей. Основания для отказа назвал член ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

По его словам, в стране нет закона, обязывающего предприятия запускать в туалет всех, кто приходит с улицы. Данную услугу они имеют право предоставлять только своим посетителям.

«Только своим посетителям рестораны, кафе и прочие заведения не имеют права отказывать в посещении туалетных комнат. Пожаловаться на заведение, которое не пустило вас в туалет с улицы, разумеется, можно, но результата от подобной жалобы не будет», — передает слова Уварова РИА Недвижимость.

Специалист уточнил, что компенсации добиться не получится даже в случае вреда здоровью. Кроме того, заведения могут устанавливать запрет, прописанный в уставе. Если это не препятствует посещению туалетных комнат посетителями, то такая норма не нарушает ни одного установленного законодательством требования.

Тем временем его коллега Миронов перечислил разрешенные для перевозки в машине средства обороны. По его словам, россияне могут перевозить с собой далеко не все виды оружия и средств самозащиты.