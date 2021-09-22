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ЕС предложит производителям устанавливать одинаковые гнезда для зарядки во все гаджеты

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 08:28
Технологии
ЕС предложит производителям устанавливать одинаковые гнезда для зарядки во все гаджеты
pxhere.com

Брюссель, 22 сентября. Еврокомиссия выступила с инициативой установки одинаковых входов для зарядки на всех электронных устройствах.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По мнению членов комиссии, это окажет существенное влияние на экологию.

Универсальные зарядки на мобильных телефонах, планшетах и наушниках не только уменьшат потребление ресурсов, но и привнесут дополнительное удобство в жизни рядовых пользователей. Источники агентства также сообщили, что проект включает в себя предложение о продаже зарядок отдельно от самих устройств.

Reuters считает, что данная инициатива будет особенно неприятна для компании Apple, которая устанавливает на свои устройства гнезда Lightning, что является отличительной особенностью производителя. Остальные компании используют преимущественно разъем USB-C.

Тем временем Apple разрабатывает вариации складных смартфонов iPhone. Гаджет со складным экраном может появиться в продаже уже к 2023 году.

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еврокомиссия мобильные телефоны зарядки
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