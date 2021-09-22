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Госдеп США: России следует увеличить поставки газа в Европу через Украину
Экономика
Госдеп США: России следует увеличить поставки газа в Европу через Украину
pixabay.com

Вашингтон, 22 сентября. России нужно нарастить поставки газа в Европу через Украину. Такое заявление сделал представитель Госдепа США Амос Хохштейн, передает Bloomberg.

Отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину в октябре «вызывают беспокойства», отметил Хохштейн. Через эту страну пролегают мощные трубопроводы, способные снабдить европейские государства голубым топливом.

«Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это [нарастить поставки — Прим. ФАН], поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — отметил Хохштейн.

Компания «Газпром» не раз сообщала, что запасов газа в подземных хранилищах Европы недостаточно. Глава организации Александр Миллер связал с этим фактором ценовые рекорды и допустил появление новых в скором времени.

«Газпром» осуществляет поставки газа в согласно поступающим заявкам от потребителей в полном соответствии. Компания стремится удовлетворять их в силу имеющихся возможностей. Такой комментарий предоставили в организации, отвечая на письмо депутатов Европарламента. Последние призвали провести расследование на фоне роста цен на газ.

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