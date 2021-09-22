Китай обнаружил возможный очаг распространения COVID-19 в городе Харбине

Харбин, 22 сентября. Новый очаг распространения коронавируса может находиться в городе Харбине, расположенном в центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.

Речь идет о коронавирусе внутреннего происхождения. На территории Харбина зарегистрировано три новых случая заражения этим видом SARS-CoV-2, заявили в Госкомитете здравоохранения КНР.

Сейчас в городе временно ограничена работа детских садов, средних школ, кинотеатров и спортивных клубов. Местных жителей проверяют на наличие COVID-19. Власти рекомендовали гражданам по возможности оставаться дома и выходить на улицу лишь в случае острой необходимости.

До новости об обнаружении внутренней коронавирусной инфекции в Харбине очагом ее распространения являлась юго-восточная провинция Фуцзянь. За последние 12 дней там выявлено 418 случаев заражения. Все они не связаны с привезенными из-за рубежа. Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и поддерживает тесные связи с приграничными российскими районами.

Российские ученые ранее открыли новые свойства белков SARS CoV-2. Они выяснили, что вирус может использовать эти белки для обхода иммунной системы человека.