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Китай обнаружил возможный очаг распространения COVID-19 в городе Харбине

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 08:13
Общество
Китай обнаружил возможный очаг распространения COVID-19 в городе Харбине
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Харбин, 22 сентября. Новый очаг распространения коронавируса может находиться в городе Харбине, расположенном в центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.

Речь идет о коронавирусе внутреннего происхождения. На территории Харбина зарегистрировано три новых случая заражения этим видом SARS-CoV-2, заявили в Госкомитете здравоохранения КНР.

Сейчас в городе временно ограничена работа детских садов, средних школ, кинотеатров и спортивных клубов. Местных жителей проверяют на наличие COVID-19. Власти рекомендовали гражданам по возможности оставаться дома и выходить на улицу лишь в случае острой необходимости.

До новости об обнаружении внутренней коронавирусной инфекции в Харбине очагом ее распространения являлась юго-восточная провинция Фуцзянь. За последние 12 дней там выявлено 418 случаев заражения. Все они не связаны с привезенными из-за рубежа. Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и поддерживает тесные связи с приграничными российскими районами.

Российские ученые ранее открыли новые свойства белков SARS CoV-2. Они выяснили, что вирус может использовать эти белки для обхода иммунной системы человека.

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