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Власти Подмосковья сообщили о закрытии миграционного центра в Путилкове
Общество
Власти Подмосковья сообщили о закрытии миграционного центра в Путилкове
Федеральное агентство политических новостей  /  Валерия Покидова

Путилково, 22 сентября. Миграционный центр в Путилкове переедет на новую площадку и перестанет работать в ноябре 2021 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Роман Каратаев.

Информация о закрытии миграционного центра в Путилкове прозвучала на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Для организации уже подобрали новую площадку. Переезд планируется в ноябре текущего года, передает телеканал «360».

«Я прошу вас проинформировать жителей, что до конца года, до конца ноября... постараемся побыстрее. Мы эту проблему слышим и обязательно решим», — отметил губернатор региона Воробьев.

Проблемы с оформлением документов мигрантов существуют в России. Чтобы упростить процесс выдачи нужных данных и поиска работы, планируется ввести специальное приложение. Через него иностранный гражданин сможет узнать весь клиентский путь, который нужно пройти для переезда в РФ. Приложение должны запустить в 2022 году.

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Андрей Воробьев подмосковье миграционный центр
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