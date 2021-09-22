Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 08:08
08:04
Общество
Власти Подмосковья сообщили о закрытии миграционного центра в Путилкове
08:00
Весь мир
Индия не верит в столкновение цивилизаций с Китаем
08:00
Общество
Варвара Мягкова: Каждый концерт — важное событие для живущих в отдаленных уголках России
07:56
Общество
Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев
07:55
Общество
Фальков распорядился оказать психологическую помощь преподавателям вуза в Перми
07:53
Происшествия
Подросток зарезал родителей после выписки из наркологической больницы в Москве
07:24
Экономика
Министр труда Котяков озвучил размер индексации пенсий в следующем году
07:22
Политика
Генерал США Ван Херк признал серьезный военный потенциал армии России
07:17
Общество
Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого
07:02
Общество
Роспотребнадзор: изменения штамма «Дельта» не сделают его более опасным
Все новости

Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 07:56
Общество
Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев
Федеральное агентство новостей  /  Марина Кириллова

Москва, 22 сентября. Бесплатно побывать на экскурсиях в 13 музеях смогут гости и жители Подмосковья с 25 по 26 сентября. Мероприятие пройдет в рамках акции «День туризма».

Полная информация приведена на портале столичного Минкульта. Основные цели акции – стимулировать прирост интереса у россиян к истории собственной страны, а также поддержать музеи и популяризовать культурные ценности московского региона. Мероприятие проведут накануне Всемирного дня туризма, который празднуют 27 сентября, передает welcome.mosreg.ru.

В рамках акции можно будет бесплатно посетить любой из 13 музеев, среди которых Военно-технический университет в Черноголовке и Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Стоит помнить, что экскурсионные туры будут проводиться на платной основе. Все экскурсии в культурных местах будут проведены в соответствии с мерами безопасности, которые рекомендованы специалистами Роспотребнадзора.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев
подмосковье акция музеи день туризма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru