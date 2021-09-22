Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев

Москва, 22 сентября. Бесплатно побывать на экскурсиях в 13 музеях смогут гости и жители Подмосковья с 25 по 26 сентября. Мероприятие пройдет в рамках акции «День туризма».

Полная информация приведена на портале столичного Минкульта. Основные цели акции – стимулировать прирост интереса у россиян к истории собственной страны, а также поддержать музеи и популяризовать культурные ценности московского региона. Мероприятие проведут накануне Всемирного дня туризма, который празднуют 27 сентября, передает welcome.mosreg.ru.

В рамках акции можно будет бесплатно посетить любой из 13 музеев, среди которых Военно-технический университет в Черноголовке и Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Стоит помнить, что экскурсионные туры будут проводиться на платной основе. Все экскурсии в культурных местах будут проведены в соответствии с мерами безопасности, которые рекомендованы специалистами Роспотребнадзора.