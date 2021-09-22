Фальков распорядился оказать психологическую помощь преподавателям вуза в Перми

Пермь, 22 сентября. Преподавательскому составу Пермского государственного национального исследовательского университета следует оказать психологическую помощь после вооруженного нападения на вуз.

Соответствующее распоряжение дал министр образования и науки России Валерий Фальков в ходе заседания совета ректоров Прикамья. Решить этот вопрос он поручил ректору ПГНИУ.

«Не относитесь к этому формально, поработайте с коллегами. Ситуация чудовищная. Все глубоко ее переживают. Можете использовать наши ресурсы — психологические факультеты», — заявил Фальков.

Преподаватель университета в Перми Олег Сыромятников ранее объяснил, почему отказался останавливать лекцию во время стрельбы в здании вуза. Профессор решил таким образом предотвратить панику среди студентов. Он объяснил, что учащимся ничего не угрожало, так как аудитория с металлической дверью была закрыта, а преступник находился несколькими этажами ниже.