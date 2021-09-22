Министр труда Котяков озвучил размер индексации пенсий в следующем году

Москва, 22 сентября. Гражданам России назвали размер индексации страховых пенсий в 2021 году. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, индексация составит 5,9%.

По словам министра, планируемая в следующем году индексация останется в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%. Таким образом, средняя пенсия россиян достигнет уровня 18 тыс. 521 руб. В последующие годы также ожидается ее рост, к примеру, в 2023-м до 19 тыс. 477 руб., а в 2024-м пенсия будет составлять 20 тыс. 469 руб.

В День пожилого человека в России пенсионеры ряда регионов получат подарки и денежные надбавки. Доплаты, приуроченные к 1 октября, могут различаться в зависимости от места проживания пенсионера.