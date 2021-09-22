Генерал США Ван Херк признал серьезный военный потенциал армии России

Вашингтон, 22 сентября. Россия является главной военной угрозой для США. Такое мнение выразил глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк.

Он также прокомментировал мнение, что аналогичную позицию по отношению к Соединенным Штатам занимает Китай. Ван Херк не согласился с этим высказыванием, подчеркнув, что Пекин является «долгосрочной угрозой».

«Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия», — сказал Ван Херк.

Генерал заявил, что Москва обладает серьезным военным потенциалом. По его словам, на вооружении у России состоят многочисленные современные подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и прочее. При этом Москва ни раз утверждала, что рост военной мощи страны ориентирован лишь на оборонительные цели. Любые высказывания о российской агрессии за пределами границ страны являются необоснованными.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал силу российской армии. По его словам, Москва за последние два десятка лет существенно продвинулась в модернизации вооруженных сил.