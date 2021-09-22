Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого

Минск, 22 сентября. Многие российские пользователи Сети вспоминают мороженое времен СССР. Отличалось ли «неповторимое» лакомство по вкусу от нынешнего, объяснил белорусский блогер Максим Мирович.

Мороженое в СССР продавалось в специальном ящике, стенки которого не позволяли продукту таять. Поклонники десерта разбирали его не только летом, но и зимой. За счет своей калорийности оно могло оказать согревающий эффект. Выглядел продукт так же, как и сейчас — сливочное мороженое помещалось между вафлями.

«Может быть, у советского мороженого был какой-то особый состав? Совсем нет – в «Книге о вкусной и здоровой пище» указан «тот самый» рецепт советского пломбира, который можно было легко приготовить в том числе и в домашних условиях», — отметил Мирович.

В состав мороженого входят яичные желтки, сливки с жирностью 33-35%, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар. Во времена СССР гражданам был доступен весьма ограниченный список сладостей. В ходу были карамельки, халва и пастила. Общий рацион жителей не был богатым, а в десертах практически не было белка. Именно поэтому мороженое казалось таким вкусным, передает «ИноСМИ».

«Вот, собственно, и весь секрет «того самого» вкуса – мороженое просто очень сильно выделяется среди остального довольного бедного ассортимента. А сегодня в магазине представлена целая куча всякой «сладкой молочки», и среди этого разнообразия обычное сливочное мороженое уже не кажется чем-то волшебным», — заключил блогер.

Некоторые советские продукты до сих пор удивляют иностранцев. Так, они с подозрением относятся к гематогену, конфетам «Птичье молоко» и березовому соку.