Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 08:08
08:04
Общество
Власти Подмосковья сообщили о закрытии миграционного центра в Путилкове
08:00
Весь мир
Индия не верит в столкновение цивилизаций с Китаем
08:00
Общество
Варвара Мягкова: Каждый концерт — важное событие для живущих в отдаленных уголках России
07:56
Общество
Акция «День туризма» позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев
07:55
Общество
Фальков распорядился оказать психологическую помощь преподавателям вуза в Перми
07:53
Происшествия
Подросток зарезал родителей после выписки из наркологической больницы в Москве
07:24
Экономика
Министр труда Котяков озвучил размер индексации пенсий в следующем году
07:22
Политика
Генерал США Ван Херк признал серьезный военный потенциал армии России
07:17
Общество
Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого
07:02
Общество
Роспотребнадзор: изменения штамма «Дельта» не сделают его более опасным
Все новости

Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 07:17
Общество
Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого
inmarko.ru  /  inmarko.ru

Минск, 22 сентября. Многие российские пользователи Сети вспоминают мороженое времен СССР. Отличалось ли «неповторимое» лакомство по вкусу от нынешнего, объяснил белорусский блогер Максим Мирович.

Мороженое в СССР продавалось в специальном ящике, стенки которого не позволяли продукту таять. Поклонники десерта разбирали его не только летом, но и зимой. За счет своей калорийности оно могло оказать согревающий эффект. Выглядел продукт так же, как и сейчас — сливочное мороженое помещалось между вафлями.

«Может быть, у советского мороженого был какой-то особый состав? Совсем нет – в «Книге о вкусной и здоровой пище» указан «тот самый» рецепт советского пломбира, который можно было легко приготовить в том числе и в домашних условиях», — отметил Мирович.

В состав мороженого входят яичные желтки, сливки с жирностью 33-35%, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар. Во времена СССР гражданам был доступен весьма ограниченный список сладостей. В ходу были карамельки, халва и пастила. Общий рацион жителей не был богатым, а в десертах практически не было белка. Именно поэтому мороженое казалось таким вкусным, передает «ИноСМИ».

«Вот, собственно, и весь секрет «того самого» вкуса – мороженое просто очень сильно выделяется среди остального довольного бедного ассортимента. А сегодня в магазине представлена целая куча всякой «сладкой молочки», и среди этого разнообразия обычное сливочное мороженое уже не кажется чем-то волшебным», — заключил блогер.

Некоторые советские продукты до сих пор удивляют иностранцев. Так, они с подозрением относятся к гематогену, конфетам «Птичье молоко» и березовому соку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Белорусский блогер Мирович нашел причину неповторимого вкуса советского мороженого
мороженое рецепт лакомство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru