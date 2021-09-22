«Жду с нетерпением»: глава NASA заявил о желании посетить Москву в ближайшее время

Москва, 22 сентября. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что хочет в скором времени приехать в РФ для встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Подробнее об этом он поделился на брифинге.

Нельсон подчеркнул, что посетить столицу России он планирует при первом же удобном случае. Глава NASA пояснил, что в большинстве своем его визит зависит от ситуации с пандемией коронавируса. Билл Нельсон добавил, что он прошел вакцинацию от COVID-19, однако имеется опасность появления новых разновидностей вируса.

«Я несколько раз разговаривал с Дмитрием (Рогозиным. — Прим. ред.), (помощник директора NASA. — Прим. ред.) Роберт (Кабана. — Прим. ред.) несколько раз разговаривал со многими своими коллегами в российской программе, и мы действительно с нетерпением ждем того, чтобы поехать в Москву и встретиться с ним», — передает ТАСС слова Нельсона.

Тем временем в бюро Совета РАН заявили, что отечественной госкорпорации «Роскосмос» следует направить в кабмин предложения об обязательности возведения Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Во время совместного заседания участники также поддержали предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» провести работы по постройке национальной орбитальной станции, пишет RT.