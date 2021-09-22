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Пользователь WeChat дал семь советов по разморозке куриных ножек
Общество
Пользователь WeChat дал семь советов по разморозке куриных ножек
wikimedia.org  /  Jack Lawrence / CC2

Москва, 22 сентября. Куриные ножки являются популярным продуктом, из которого можно приготовить большое количество блюд. Однако мало кто знает, как правильно их разморозить.

Заморозка лишает мясо части питательных веществ, однако содержание белка и минералов в нем не изменится. Купленный продукт рекомендуется съесть как можно быстрее, поскольку долгое хранение ножек испортит их вкусовые качества.

При выборе куриных ножек важно обращать внимание на их цвет. Мясо должно быть слегка розоватым с ярким отблеском. Лучше отказаться от продукта с большим слоем льда. Слишком толстый слой последнего говорит о том, что мясо лежит давно. Кожа ножки должна быть упругой.

«Определить свежесть мяса можно, нажав на него пальцем. Если продукт испорчен, то останется след, это происходит по причине потери эластичности волокон курицы», — передает «ИноСМИ».

Не стоит размораживать куриные ножки при комнатной температуре в жаркую погоду. В мясо могут попасть бактерии, что приведет к порче продукта. Метод разморозки в помещении подойдет лишь для кондитерских изделий, фруктов и выпечки. За день до приготовления замороженный продукт необходимо переложить из морозилки в холодильник. Некоторые изделия, включая овощи, можно готовить сразу.

Если речь идет о рыбе и морепродуктах, то во время разморозки их рекомендуется погрузить в соленую воду. В мясо лучше добавить немного уксуса. Сырую птицу после оттаивания можно положить в воду с имбирным соком на несколько минут. Последний совет заключается в использовании микроволновой печи, однако не стоит ставить слишком высокую мощность.

Британские ученые ранее предупредили об опасности приготовления картофеля при высоких температурах. Во время нагревания он выделяет канцерогены, которые вредны для здоровья.

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