РАН: Роскосмосу нужно отправить предложения по орбитальной станции в кабмин

Москва, 22 сентября. Госкорпорации «Роскосмос» следует направить в Правительство РФ предложения о необходимости постройки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), заявили в бюро Совета РАН.

Соответствующую информацию привели в пресс-службе Роскосмоса в беседе с ТАСС. По заявлениям представителей, 21 сентября прошло совместное заседание президиума научно-технического совета госкорпорации и бюро Совета РАН по космосу.

«По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации "Роскосмос" представить в Правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, продолжении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС и о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования РС (российского сегмента. — Прим. ред.) МКС», — следует из сообщения.

В рамках заседания участники высказались за предложение Ракетно-космической корпорации «Энергия» организовать работы по возведению национальной орбитальной станции, пишет RT. Они также отметили, что отечественный сегмент МКС находится в эксплуатации на протяжении более двух десятков лет.

Тем временем гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца 2021 года. Запуски будут производиться с разных космодромов.