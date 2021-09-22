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«Злость и агрессия»: графолог Кузнецова выявила у пермского стрелка психические проблемы
Происшествия
«Злость и агрессия»: графолог Кузнецова выявила у пермского стрелка психические проблемы
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Пермь, 22 сентября. Почерк 18-летнего Тимура Б., который устроил стрельбу в университете в Перми, указывает на множество психологических проблем. Об этом заявила графолог Татьяна Кузнецова.

Пермский стрелок перед совершением страшного преступления написал записку, которую оставил дома. Юноша попросил передать его кота родственникам, если с матерью что-то произойдет. Он также подробно рассказал о подготовке к нападению.

Тимур Б. умудрился получить необходимое медицинское заключение, чтобы приобрести оружие. Кузнецова уверена, что справку молодому преступнику выдал некомпетентный врач, передает «Слово и Дело».

«Попадись ты в руки профессионального врача психотерапевта — конечно же, специалист понял бы, что здесь на лицо психологическое расстройство. И уж точно отпускать этого парня с оружием и без присмотра не стоит», — отметила графолог.

Она обратила внимание на особенности почерка Тимура Б. Буквы выведены тщательно с множеством остановок, что указывает на злость в характере молодого человека.

«Много жирных точек в буквах — это признаки торможения, пауз. Он это подтверждает. В почерке парня сильно проявлены злость и агрессия. Не мог он этого скрывать в каждодневной жизни», — объяснила Кузнецова.

Родители просто не могли не заметить психологического расстройства Тимура Б. Если же они этого не сделали, то не хотели замечать, заключила графолог.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что у пермского стрелка может развиться паралич. Во время задержания студент оказал сопротивление и был ранен в спину и ноги, пишет RT.

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