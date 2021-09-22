Экс-депутат Рады Герман: слова Зеленского о «железном куполе» являются ложью

Киев, 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уверенно отозвался о перспективах установки «железного купола» на Украине. Однако бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала это ложью.

Герман в эфире телеканала «НАШ» прокомментировала заявление украинского президента. Бывший парламентарий испытывает крайние сомнения в правдивости сказанного Зеленским. По ее словам, они вряд ли имеют под собой почву и сбудутся. Она напомнила зрителям телеканала о фильме «Место встречи изменить нельзя», а именно о фразе, сказанной Клавдией, подругой главного в банде Горбатого (Армен Джигарханян), роль которой исполнила актриса Валерия Заклунная. По сюжету она раскусила Владимира Шарапова, сказав «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач».

Недавно Соединенные Штаты посетила украинская делегация для участия в Генеральной ассамблее ООН. По итогам ее переговоров с американскими властями, посвященным, в частности, установке на территории Украины систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», были достигнуты результаты, которые, по словам Зеленского, точно будут серьезными, передает «Взгляд».

Также про вероятность поставки «Железного купола» Украине высказался военный эксперт Борис Рожин. По его словам, киевские власти разговорами об американской противовоздушной системе лишь пытаются поднять себе рейтинг.