Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 06:35
06:33
Происшествия
«Злость и агрессия»: графолог Кузнецова выявила у пермского стрелка психические проблемы
06:24
Политика
Экс-депутат Рады Герман: слова Зеленского о «железном куполе» являются ложью
06:20
Происшествия
Трехкомнатная квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга
06:11
Армия
Читатели Yahoo News Japan отметили легкость и изящность российского «Сармата-2»
06:10
Происшествия
Огонь охватил автомобиль в Пушкинском районе Петербурга
06:00
Политика
Политолог Наумов: Кибератаки США на Центризбирком обречены на провал
05:58
Общество
Российские ученые обнаружили новые свойства белков SARS CoV-2
05:39
Политика
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Сахалине
05:03
Армия
Умный аппарат для прицеливания и сопровождения цели появится в России
04:47
Происшествия
Студент вуза в Перми рассказал о досмотре из-за подозрения в причастности к стрельбе
Все новости

Экс-депутат Рады Герман: слова Зеленского о «железном куполе» являются ложью
Политика
Экс-депутат Рады Герман: слова Зеленского о «железном куполе» являются ложью
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уверенно отозвался о перспективах установки «железного купола» на Украине. Однако бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала это ложью.

Герман в эфире телеканала «НАШ» прокомментировала заявление украинского президента. Бывший парламентарий испытывает крайние сомнения в правдивости сказанного Зеленским. По ее словам, они вряд ли имеют под собой почву и сбудутся. Она напомнила зрителям телеканала о фильме «Место встречи изменить нельзя», а именно о фразе, сказанной Клавдией, подругой главного в банде Горбатого (Армен Джигарханян), роль которой исполнила актриса Валерия Заклунная. По сюжету она раскусила Владимира Шарапова, сказав «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач».

Недавно Соединенные Штаты посетила украинская делегация для участия в Генеральной ассамблее ООН. По итогам ее переговоров с американскими властями, посвященным, в частности, установке на территории Украины систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», были достигнуты результаты, которые, по словам Зеленского, точно будут серьезными, передает «Взгляд».

Также про вероятность поставки «Железного купола» Украине высказался военный эксперт Борис Рожин. По его словам, киевские власти разговорами об американской противовоздушной системе лишь пытаются поднять себе рейтинг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Герман: слова Зеленского о «железном куполе» являются ложью
зеленский железный купол ложь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru