Трехкомнатная квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 сентября. Пожар произошел ночью среды в «трешке» по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал, передали в местном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 02:20 по московскому времени. Огнем была объята обстановка на площади 5 «квадратов» в трехкомнатной квартире по адресу ул. Бармалеева, дом 26.

Возгорание удалось потушить в 03:18. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

Похожий инцидент накануне произошел в Москве. В многоэтажном доме на юго-востоке столицы загорелась квартира на шестом этаже. Спасатели смогли эвакуировать трех человек, пишет RT.

Почти в это же время отряд пожарных тушил горящий автомобиль марки «Валдай» в Пушкинском районе Петербурга. Сотрудники МЧС сообщили, что у транспорта выгорел моторный отсек и кабина.