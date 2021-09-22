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Читатели Yahoo News Japan отметили легкость и изящность российского «Сармата-2»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 06:11
Армия
Читатели Yahoo News Japan отметили легкость и изящность российского «Сармата-2»
prt scr ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Токио, 22 сентября. Легкий полноприводный багги «Сармат-2» прошел испытания на учениях «Запад-2021». Читатели Yahoo News Japan понаблюдали за транспортировкой машины и поделились своими впечатлениями.

Российский «Сармат-2» весит около двух тонн, а мощность двигателя составляет 105 лошадиных сил. Машину можно применять в горных районах и на высоте до трех тысяч метров. А за счет небольшого веса технику можно транспортировать с помощью вертолета. Этот факт отметили читатели японского издания, передает «ИноСМИ».

«Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», — отметил пользователь Zas.

«У России есть десантные танки, десантные бронемашины, а теперь еще и десантные багги? Обычно десантники спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается десантным войскам», — поделился мнением Mat.

«Не похож на автомобиль российского производства. Или правильнее сказать – советского? Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!» — заметил читатель Соданэ.

Багги «Сармат-2» использовали в качестве легкого транспортного средства огневой поддержки во время тренировок на «Западе-2021». Машины предназначены для перевозки трех человек и груза. Техника оснащена пулеметом «Корд» и гранатометом АГС-17 «Пламя».

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машина обсуждение сармат-2
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