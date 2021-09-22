Российские ученые обнаружили новые свойства белков SARS CoV-2

Москва, 22 сентября. Некоторые участки белка коронавируса идентичны человеческим. Такое открытие сделали ученые из университета им. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии.

Результаты исследования показали, что некоторые из этих органических веществ находятся в шиповом белке SARS CoV-2. Вирус использует их для обхода иммунной системы человека. В итоге организм принимает белки коронавируса за собственные структуры, что значительно замедляет ответ иммунитета, передают «Известия».

Полученная информация позволяет объяснить высокую распространяемость COVID-19 и частоту аутоиммунных реакций у зараженных. Избежать такой уязвимости можно за счет вакцин, которые способны вызвать формирование антител против участков вирусных белков, имеющих минимальную гомологию с белками человека.

Особые биомаркеры у больных COVID-19 ранее обнаружили ученые Института клинической вирусологии. Речь идет о биомаркерах BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10, которые вырабатываются при ответной реакции на коронавирус.